غدا.. «البيطريين» تعقد الجمعية العمومية العادية لمناقشة مقترحات الأعضاء

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام، اجتماعًا لبحث اقتراحات أعضاء الجمعية العمومية، التي استقبلتها النقابة لطلب ضمها ضمن بنود الجمعية العمومية العادية للنقابة المقرر عقدها الجمعة المقبل 17 يونيو 2022.

وقال الدكتور خالد سليم، النقيب العام لـ الأطباء البيطريين، إن اجتماع المجلس استعرض كافة المقترحات التي وصلت للنقابة دون استثناء، وتمت الموافقة على بعضها للضم إلى بنود الجمعية العمومية، والبعض الأخر وُجد أنه خاص بأعمال المجلس ولا يحتاج إلى إدخاله للعمومية.

تعديل اللائحة المالية والإدارية ضمن اجتماع الجمعية العمومية

وجاءت المقترحات التى تم الموافقة عليها لضمها لبنود العمومية، كالتالي:

1- عرض جهود النقابة العامة بشأن التعيينات والكادر وسلامة الغذاء.

2- تعديل اللائحة المالية والإدارية وفقا لمستجدات تعديل قانون العمل المعروض حاليا على مجلس النواب، وتقديم المقترح على الجمعية العمومية المقبلة.

3- تعديل لائحة قانون النقابة بشأن ترشح أعضاء المجلس الممثلين للقطاعات فى مقاعد هيئة المكتب «الأمانة العامة، الصندوق، الوكيل».

دعا الأمين العام للأطباء البيطريين، الدكتور محمد سيف، جموع الأطباء البيطريين إلى الحرص على حضور فعاليات الجمعية العمومية، التي ستقام غدا بمقر القاعة الكبرى بدار الحكمة في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وأوضح سيف، أن نصاب الانعقاد القانوني هو 300 طبيب بيطري وإذا لم يكتمل النصاب يتم الانتظار ساعة لحين اكتمال النصاب في تمام الساعة الثانية وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الانعقاد لمدة أسبوعين بنصاب 150 طبيبا بيطريا.

وأكد على حرص النقابة العامة على توفير سبل الراحة، حيث جرى مخاطبة النقابات الفرعية بتحمل النقابة العامة لكافة تكاليف وسائل الانتقال الى الجمعية العمومية والعودة بشكل كامل حيث سيتم توفير أوتوبيسات لنقل الزملاء من محافظاتهم.

الاستعلام عن سداد الاشتراكات يبدأ من 11 صباحا

وأشار «سيف»، إلى أن بداية الاستعلام عن سداد الاشتراكات سيبدأ من الساعة 11 صباحا على أن يبدأ تسجيل اسماء الحضور و فتح أبواب القاعة الساعة الثانية عشر ونصف.

وتقدم الأمين العام، بالشكر لكل الجهات المتعاونة في تنظيم وتأمين فعاليات الجمعية حيث تشهد الجمعية تأمينًا على أعلى مستوى وتنظيم يهدف لراحة الزملاء إضافة إلى أنه تم ولأول مرة نشر كافة الميزانيات واللوائح المعروضة للتصويت قبل موعد انعقاد الجمعية بحوالي 10 أيام من باب الشفافية وإعطاء الفرصة للأطباء البيطريين في دراسة ومناقشة كل البنود مجتمعيا وتكوين رأي تصويتي بشكل مستقل دون أي ضغوط أو استعجال.

يحق للطبيب البيطري طلب الكلمة خلال الجمعية العمومية

وأوضح الامين العام، أن فتح باب المناقشات سيكون عقب الانتهاء من عرض النقابة العامة لكافة البنود ليستطيع أي طبيب طلب الكلمة على أن تتضمن كلمته أي عدد من البنود الراغب في إبداء رأيه عليها على أن تكون الكلمة بحد أقصى 3 دقائق وعلى أن يكون النقاش فيما هو معروض من جدول أعمال بشكل موجز حفاظا على وقت الجميع، ولإتاحة فرصة التحدث لأكبر عدد طبقا لنص القانون واللائحة لا يجوز التحدث فيما لم يرد بجدول الأعمال حرصا على الوقت.