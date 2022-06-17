مشيرة خطاب: الدعوة للحوار الوطني خطوة مهمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

تواصل إدارة الحوار الوطني استعداداتها التنظيمية واللوجستية قبل انطلاق الحوار، إذ حظت دعوات الحوار الوطني، استجابة واسعة من القوى الوطنية المختلفة، ورضا بين المواطنين، وأظهرت مؤشرات رصد مستويات الاستجابة للدعوة بين القوى السياسية، نسبة الاستجابة والتأييد التي وصلت إلى 96%، فيما مثلت نسبة الـ4% استجابة للدعوة مع حديث حول ضمانات الحوار، مشيرة إلى استبعاد ردود الفعل المحايدة المتمثلة في نشر الأخبار أو التقارير الإعلامية دون إبداء تعليق.

الحوار الوطني يفتح المجال أمام بناء ثقافة داعمة لحقوق الإنسان

ووفقاً لإدارة الحوار الوطني، قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، توفر أهم الأسس لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحوار الوطني يفتح المجال أمام بناء ثقافة داعمة لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الفئات الأقل حظاً، وهو الأمر الذي يرسي أقوى دعائم الجمهورية الجديدة التي تحترم حقوق بناتها وأبنائها، دون أي تمييز بسبب الجنس، أو الدين، السن، الإعاقة، الموقع الجغرافي، أو المركز الاجتماعي.

استجابة 96% للحوار الوطني

وبحسب إدارة الحوار الوطني، بلغت مستويات تلبية الدعوة للحوار نسبة 96%، إذ حظيت الدعوات بتفاعلات غير مسبوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، واحتلالها صدارة «الترند»، في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، تويتر، تيك توك»، كما كانت الأكثر بحثاً وفقا لمؤشرات موقع جوجل، بجانب التغطية الإعلامية الكثيفة ومعدلات التفاعل الرقمية الكبيرة للغاية.

ضياء رشوان منسقاً عام للحوار الوطني

وكانت إدارة الحوار، بدأت في الخطوات التنفيذية استعداداً لتنظيم الحوار الوطني على أعلى مستوى، والإعلان عن تشكيل أمانة فنية لتولي الأمور اللوجستية والتنظيمية وتوفير المعلومات، وبدء التشاور مع القوى الوطنية لتشكيل مجلس أمناء لتفعيل المشاركة وتحديد المخرجات النهائية، إذ وقع الاختيار على ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ليكون منسقًا عامًا للحوار الوطني، إضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني.