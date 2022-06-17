حزب التجمع: قدمنا مقترحا للإطار الثقافي في الحوار الوطني

قال المهندس محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن الحزب تلقى دعوة المشاركة في الحوار الوطني في الأكاديمية الوطنية للتدريب، موضحًا أن الدعوة مفتوحة للجميع، والحزب قدم عدة محاور للحوار فيها، لافتًا إلى أن كل القضايا التي تمس الوطن والمواطن يجب مناقشتها في هذا الحوار لأن الحزب لا يريد فرض أجندته ولكن من أجل دعم قضية الوطن والمواطن دون أي شروط مسبقة، ولكن ضوابط محددة لإنجاح الحوار، مشددًا على أن نجاح الحوار نجاح لكل المجتمع المصري.

ضرورة وجود محور ثقافي

وأضاف «فرج» خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة»، على فضائية «Extra News » مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري أن الحزب سيناقش المحور الاقتصادي والمحور السياسي والمحور الاجتماعي، مبينا أن الحزب قدم اقتراح جديد وهو محور الثقافي لأن الجمهورية الجديدة التي يطمح إليها الجميع، يجب أن تكون لديها إطار ومحور ثقافي، مبينًا أن الحزب أكد أن الحزب يريد أن يستمر الحوار عدة مرات وليس مرة واحدة.

توجيه الشكر للأكاديمية الوطنية

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب التجمع، أنه يشكر الأكاديمية الوطنية للتدريب لأن الآليات المطروحة جاءت بعد حوار بين المنسق العام وممثلي القوى السياسية وسط جوء يسوده التفاؤل، مبينا أنه يجب الاتفاق على توجهات سياسية وطرح حالة حوار في المجتمع لإنجاح الحوار الوطني الذي يعد فرصة لينجح الجميع.