السيسي: تنفيذ التعهدات والاستجابة لشعوبنا أهم أهداف قمة المناخ الـ27

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يتطلع لاستقبال المشاركين منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، في قمة المناخ التي ستستضيفها مصر في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، لمواصلة العمل على وضع التعهدات موضع التنفيذ والاستجابة لآمال وتطلعات شعوبنا التي تنتظر منا المزيد من العمل والجهد لضمان مستقبل أفضل لها وللأجيال القادمة.

الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لحث جميع الأطراف على رفع طموحها في العمل المناخي

وأكد الرئيس السيسي، خلال مشاركته في منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لحث جميع الأطراف على رفع طموحها في العمل المناخي من خلال مراجعة وتحديث الخطط والمساهمات المحددة وطنيا، مع العمل على تنفيذ توصيات اتفاقية باريس لدعم وتعزيز الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى والتي من شأنها تقليل الانبعاثات الناتجة عن التغيرات المناخية.