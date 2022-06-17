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السيسي: مصر تستهدف تحقيق تحول عادل للاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة 

كتب:

محمد عزالدين
07:18 م | الجمعة 17 يونيو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تواصل بذل قصارى جهدها لحث جميع الأطراف على رفع طموح عملها المناخي من خلال مراجعة وتحديث مساهماتها المحددة وطنيا، تنفيذا لاتفاق باريس ودعم وتعزيز خططها، واستراتيجيتها طويلة المدى لخفض الانبعاثات والتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ، لافتا إلى سعي مصر لتحقيق تحول عادل للاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.

الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ستتضمن أهدافا تنموية محددة

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، أن مصر أطلقت من جانبها مؤخرا استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 وتضع في الوقت الراهن اللمسات النهائية على مساهماتها الوطنية المحددة، التي ستتضمن أهدافا تنموية محددة وطموحة في عدد من القطاعات الرئيسية لتعكس الجهود التي قامت وتقوم بها مصر لتحقيق تحول عادل للاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة على نحو يسمح لها أن تكون مركزا للطاقة في المنطقة.

 

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