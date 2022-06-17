السيسي يشكر بوتين لدعوة مصر للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الروسي

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية لسكان مدينة سان بطرسبورج الروسية، واصفًا المدينة بالباسلة والمناضلة عبر مر التاريخ، وأنها تمثل في الوقت ذاته رمزًا للثقافة والانفتاح على العالم.

السيسي: نتمنى مزيدًا من التعاون البنّاء مع روسيا

كما وجَّه «السيسي»، خلال مشاركته عبر الفيديو أمام المنتدي الاقتصادي السنوي الروسي المنعقد في سان بطرسبورج، شكره للرئيس فلاديمير بوتين على دعوته مصر للمشاركة في هذا المنتدى باعتبارها ضيف هذه الدورة، آملاً للمنتدى والمشاركين فيه النجاح والتوفيق ولمصر وروسيا مزيدًا من التعاون البناء والازدهار والتقدم.

السيسي: يجب تغليب لغة الحوار والتفاهم والعيش المشترك

وتابع: «داعين المولى عز وجل أن يعم السلام والاستقرار ربوع العالم، وأن يجنب شعوبنا ويلات الحروب وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية عبر تغليب لغة الحوار والتفاهم والعيش المشترك».