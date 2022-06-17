السيسي: مصر تدرك حجم مسؤوليتها كرئيس لمؤتمر قمة المناخ الـ27

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يتوجه بالشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن، لمبادرته بالدعوة للقمة المهمة لمنتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، وهو المنتدى الذي يكتسب أهمية متزايدة بالتزامن مع اقتراب قمة المناخ الـ27 في مصر، وما تمثله من فرصة سانحة للتأكيد على دعم وتعزيز مصر لجهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، والبناء على الزخم الدولي والإرادة السياسية التوفرة من كل الأطراف لهذا الغرض.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس بمنتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، أن مصر تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها كرئيس لمؤتمر «COP 27»، وتعي أن الشعوب في شتى أنحاء العالم تتطلع إلى نتائج ملموسة تسهم في تغير حقيقي على أرض الواقع، ينقلنا من مرحلة التفاوض حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على كل المستويات للوصول إلى أهداف اتفاقات باريس، وفي مقدامتها هدف الواحد ونصف درجة مئوية.