الخولي: العفو الرئاسي جزء من الحوار الوطني.. وإفراج فوري لمن لم يرتكب عنفا

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن المجموعة المفرج عنها مؤخرا، هي رابع المجموعات التي خرجت من السجون حتى الآن، مشيرا إلى العمل بشكل سريع، من أجل خروج مجموعات أكثر، حتي إن كانت بأعداد صغيرة: «مش عايزين حد ينتظر».

خروج فوري للمحبوس المنطبقة عليه الشروط

أضاف النائب طارق الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على فضائية «DMC»، أنه في حال تم النظر في حالة أحد المحبوسين، وانطبقت عليه معايير وشروط الإفراج، وتأكد عدم انتمائه لأي تنظيمات إرهابية، وأنه لم يرتكب أعمال عنف، تستكمل إجراءاته ويخرج على الفور.

وتابع: «إحنا شغالين بالطريقة دي، عشان محدش ينتظر في السجن يوم واحد، وإحنا بنشهد عمليات إفراج متتالية، ومستمرين في عملنا، وأنا بعتبر أن لجنة العفو واستخدام الرئيس صلاحياته للإفراج عن المحبوسين، يرسي رسالة التسامح في المجتمع، ويعطي أريحية لكل الأطراف في خوض الحوار الوطني».

العفو الرئاسي جزء من الحوار الوطني

أوضح طارق الخولي، أن عمل لجنة العفو الرئاسي يعد جزء من حالة الحوار الوطني الدائم المقامة حاليا في المجتمع، وجزء من إعطاء رسائل طمأنة لكل الأطراف، في قدرة الوطن على احتواء الجميع، ما يدفع الجميع للعمل المشترك، وإيجاد مساحات مشتركة للعمل السياسي والحقوقي.

وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي: «اللجنة تعمل على وضع رؤى مشتركة، وخارطة طريق للحاضر والمستقبل، بيها هنبني الجمهورية الجديدة، كما يذكر الرئيس دائما، ونسعى لأن يكون المناخ العام فيه يتشارك الجميع، ليس بالضرورة أن يكون الجميع لديهم نفس الرأي في كل القضايا، لكن يجب أن يكون هناك تباين في الآراء والقضايا، ويجب الوصول للأفضل لوطننا».