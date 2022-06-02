طارق الخولي: القيادة السياسية لديها رغبة للانفتاح على كافة التيارات

أكد النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن العفو الرئاسي عن بعض المسجونين يعكس حالة من التسامح في المجتمع المصري، معتبرًا أنها خطوة مهمة للغاية لوجود إرادة سياسية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصدار قرارات عفو عن محبوسين في قضايا تتعلق بالرأي والتعبير.

وأوضح «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن العفو الرئاسي يؤكد أن القيادة السياسية لديها رغبة للانفتاح على كافة التيارات السياسية والقدرة على بلورة إرادة حقيقية لخوض غمار الحوار الوطني تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

يجب أن يكون للجميع رأي واحد في قضايا أمن الوطن

وأشار الخولي إلى أن إطلاق السراح بعفو رئاسي يتم عبر إجراءات قانونية صحيحة، مشددًا على وجود إرادة سياسية لخروج هؤلاء الشباب ومنحهم الفرصة للاندماج في المجتمع وممارسة الحياة بحرية وانفتاح.

واعتبر «الخولي»، أن هذا التوجه يخدم الجمهورية الجديدة التي يتم بنائها على التسامح والحوار وأن للجميع دور في بناء الوطن وأن الدولة وضعت أولوياتها في الفترة الماضية لمكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية وتلا ذلك وجود مساحات من القدرة على تطوير البنية السياسية للدولة وخوض حالة حوار وطني عميق نستطيع من خلاله أن نخرج بوطن أكثر قوة من الناحية السياسية وأكثر قدرة على خوض غمار المراحل المقبلة.

ولفت إلى أنه يجب أن يكون للجميع رأي واحد وصوت واحد في القضايا التي تمس أمن وسلامة الوطن وأننا يمكن أن نختلف في كل الآراء على أساس قاعدة وطنية بحتة.