طارق الخولي: قرارات العفو الرئاسي تؤسس لفكرة التسامح

اعتبر النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي أن العفو الرئاسي في عمقه يؤسس لفكرة التسامح في المجتمع، مشيرًا إلى أن الرئيس استخدم صلاحياته الدستورية لاصدار قرارات عفو لشباب محبوسين في قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير ليرسي حالة من التسامح، داخل المجتمع ويعطي لكافة الأطراف رسائل من الارتياح في آداء العمل العام، وأن تكون قرارات العفو أساس يبني عليه حالة الحوار الوطني التي تدور الآن.

عمل اللجنة سيشمل ملف الغارمين والغارمات

وأوضح الخولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه خلال الفترة القادمة ستصدر قرارات عفو رئاسي ومساعدة هؤلاء الشباب على الاندماج في المجتمع، لافتًا إلى عمل اللجنة سيشمل ملف الغارمين والغارمات معتبرًا أنها معبرات عن الحالة التي نعيشها الآن بعد عدة اجراءات سبقتها منها اصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تناولته من خارطة طريق واضحة لارساء نجاحات في المجال الحقوقي واتخاذ خطوات أكثر قدرة على تنمية المجال الحقوقي والسياسي بمصر.

وأشاد الخولي باعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وإلغاء حالة الطوارئ واعادة تفعيللجنة العفو الرئاسي معتبرًا أن هذه الاجراءات ترسي لمناخ جديد وحالة جديدة نعيشها الآن، مشيرًا إلى أن لجنة العفو الرئاسي والتي تٌعتبر جزء أساسي من الحوار الوطني.