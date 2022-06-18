مصدر أمني: جاري البحث عن سيارة تحمل قمامة مشتعلة بشوارع بورسعيد

أثار فيديو سيارة تحمل قمامة مشتعلة، الجدل في بورسعيد بعد انتشاره على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث يكشف الفيديو أن السيارة «نقل» ليس بها لوحة أرقام ومحملة بقمامة مشتعلة وتتجول في شوارع بورسعيد وسط المارة، وسط توقعات بحدوث كارثة حال وصلت النيران إلى جسم السيارات والمارة المحيطين بها.

مصدر أمني: جاري البحث عن السيارة والسائق

أكد مصدر أمنى ببورسعيد أنه يجري البحث عن السيارة خاصة والسائق، خاصة أنه تبين من الفيديو أن السيارة تسير في شارع 23 ديسمبر، وهو شارع مشترك فيه 3 أحياء هى: العرب والضواحي والزهور، كما ان السيارة ليس مدون عليها أرقام تظهر بياناتها أو الحي التابع لها.

ولفت المصدر إلى أن التحريات أظهرت رفع القمامة مشتعلة ونقلها لمصنع تدوير القمامة، مشيرا إلى أن السيارة ليست تابعة لحي المناخ كما يدعي البعض.

وأضاف المصدر الأمني أنه تبين من التحريات الأمنية أن بلدوزر جمع القمامة مشتعلة من إحدي تجمعات القمامة ونقلها فى تصرف ضار بالبيئة والمواطنين إلى مصنع تدوير القمامة قرب الكوبري الإماراتي جنوب بورسعيد.

فيديو سيارة القمامة المشتعلة يثير الجدل

وطالب مشاهدو الفيديو على مواقع التواصل الجهات المعنية بضبط السيارة ومحاسبة السائق، خاصة أنه كان يمكن أن تحدث كارثة بين المارة، إضافة إلى التلوث البيئي.

وأكدوا أن بعض السيارات تسير بالقمامة مشتعلة ولا تبالى بالخطورة التى تسببها هذه الحرائق ويتعللو في ذلك صعوبة إطفاءها من أماكن تجمعها حيث تشتعل فيها النيران بهدف التخلص من رائحتها أو بسبب الحرارة العالية في الصيف.