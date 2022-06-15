إصابة نباش إثر انهيار عقار مهجور كان يستخدم في نبش القمامة بالإسكندرية

أصيب نباش، إثر انهيار عقار مهجور، كان يستخدمه في أعمال نبش القمامة، بمنطقة بحري، بوسط محافظة الإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء، حيث إنه استغل أن العقار صادر له قرار هدم منذ عام 2021 ولا يسكنه أي فرد منذ وقوع صدور القرار ما جعله يتخذه مخزنا لأعمال النباشة التي يقوم بها.

تفاصيل إصابة نباش

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الجمرك، يفيد بانهيار عقار ووجود شخص مصاب، بسبب الحادث.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية رفقة رجال الحماية المدنية بمرافقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة شخص نباش، استغل العقار المهجور فى تخزين ونبش القمامة.

نقل المصاب إلى المستشفى

تبين أن العقار مكون من طابقين علويين وطابق أرضي وصادر له قرار هدم منذ عام 2021 وأنه لم يسكنه أي فرد منذ وقوع صدور القرار.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة.

في سياق آخر وجهت دكتورة رباب مدني رئيس حي الجمرك تعليماتها بتكثيف حملات إزالة الإشغالات التى تعيق حرم الطريق العام وأكدت سيادتها على سرعة الإستجابة لشكاوي المواطنين، حيث جابت الحملة شوارع فرنسا والباب الأخضر وطريق الكورنيش وميدان عرابى والتحرير.

وأسفرت عن رفع والتحفظ على 21 حالة إشغال - سماعة وميكروفون ، وفي السياق ذاته تم إزالة ترابية بلياردو من شارع سيدي سليمان وذلك في ضوء الإستجابة الفورية لشكاوي المواطنين والواردة إلينا من البوابة الالكترونية لمجلس الوزراء، حيث جاء ذلك لفرض الإنضباط بنطاق الحي.