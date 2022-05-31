«عبدالله» ذهب يجمع عبوات «الكانز» من القمامة فسقط جثة هامدة.. «نفسه في حلويات»

«كان معانا واختفى فجأة».. هكذا أجاب مجموعة من الأطفال عن مكان صديقهم الذي كان يلهو معهم، إذ ظنوا أنه اتجه لمنزله، فبعد مرور ساعات على غيابه، ذهب أحد الجيران لإلقاء مخلفات المنزل، لكنه فوجئ بجثة الصغير فوق أكوام القمامة.

عبوات «الكانز» تنهي حياة «عبد الله»

في الساعات الأولى من صباح اليوم، وبحسب مصدر أمني كشف عن تفاصيل الواقعة لـ«الوطن»، اتجه الطفل «عبد الله» البالغ من العمر 13 عاما، برفقة أصدقائه للعب وسط الشارع، بعد أن هلك من التعب، تنحى جانبا من أجل الاستراحة قليلا، وبينما يشاهد أصدقاءه يمارسون لعبتهم المفضلة، شاهد أيضا «عربة كارو» يستقلها شخصان، يقومان بجمع الأشياء المنزلية القديمة بمقابل مادي، فطرته الطفولية وحبه في شراء الحلوى واللعب لنفسه في أي وقت، دفعته للاتجاه مسرعا لأقرب مكان يستخدمه المارة في رمي قمامتهم «ذهب لقدره بقدميه»، لجمع علب «الكانز» الفارغة، وبيعها مقابل المال.

سلك كهربائي مغطى ينهي حياة الطفل

بدأ الطفل في بعثرة القمامة من أجل الحصول على مراده، وسط تجوله وسط الأكوام، دعس على سلك كهربائي مغطى بالأكياس القديمة، لم يره الطفل، ليتسبب على الفور بإسقاطه جثة هامدة وسط القمامة، بحسب ما ذكرت المصادر المطلعة على التحقيقات، مرت الساعات دون أن يراه أحد، مر عليه العديد من المارة يلقون قمامتهم دون رؤيته، حتى جاء أحدهم وعثر عليه، ليتجه به على الفور إلى منزل الطفل من أجل إعلام أسرته بما جرى لنجلهم.

بلاغ الشرطة بوفاة طفل السلام

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة السلام ثان، بلاغا بمصرع طفل صعقا بالكهرباء بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل يدعى «عبد الله ا ز» صاحب الـ13 عاما، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات في الجسم، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، مشيرة إلى أن الطفل أثناء البحث عن عبوات «كانز» فارغة لتجميعها وبيعها لجامعي القمامة، صعقه تيار كهربائي بسبب وجود كابل كهرباء أسفل القمامة التي يقوم الطفل المتوفى في البحث بها عن علب الكانز الفارغة.