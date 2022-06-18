نواب بالكونجرس يطالبون بايدن بإعلان موقف أمريكا من استخدام روسيا للنووي

أكد مشرعون جمهوريون بمجلس النواب الأمريكي أن تصريحات الإدارة الأميركية لا تكفي لردع روسيا بعد تلويحها باستخدام السلاح النووي، وطالب المشرعون الجمهوريون الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتوضيح رد واشنطن إذا استخدمت روسيا السلاح النووي، وذلك حسبما نقلت العربية في نبأ عاجل.

بوتين: سنستخدم الأسلحة النووية إذا لزم الأمر لحماية سيادتنا

جاء ذلك بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال منتدى بطرسبورج الاقتصادي، في وقت سابق، اليوم: إن روسيا وإن كانت لا تهدد أحدا بالسلاح النووي، إلا أنها تمتلك، ويجب أن يعرف الكل ذلك، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده ستستخدم الأسلحة النووية إذا لزم الأمر لحماية سيادتها، حسب قول الرئيس الروسي.

الأمم المتحدة: احتمال نشوب صراع نووي عاد الآن للواجهة

وتأتي هذه التصريحات والتصريحات المضادة في ظل تقارير دولية عن زيادة الدول النووية انفاقها على تحديث أسلحتها النووية، وتأكيد الأمم المتحدة عن أن احتمال نشوب صراع نووي عاد للواجهة الآن، بعد أن كان من غير من الممكن تصوره.