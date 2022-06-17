«الناتو»: نظور نظام دفاعي جديد لتطبيقه على الحدود مع روسيا

كشف الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، عما وصفه بنموذج دفاعي جديد للناتو يتم تطويره لتطبيقه على الحدود مع روسيا، يشمل نشر مجموعات قتالية وإنشاء مستودعات أسلحة وذخيرة.

وتوقع الأمين العام لحلف الناتو، اليوم، بعد اجتماع في بروكسل لوزراء دفاع دول الناتو، تمت فيه مناقشة المزيد من تعزيز تواجدهم العسكري في الاتجاه الشرقي، أن تتم الموافقة على النموذج الجديد لنشر القوات والأسلحة في القمة التي ستعقد في مدريد بإسبانيا يومي 28 و30 يونيو، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

نموذج نشر القوة الجديد للناتو يشمل تعزيز ما قبل الانتشار

وأشار «ستولتنبرغ» إلى أن نموذج نشر القوة الجديد للحلف على حدود روسيا يتكون من عدة عناصر، موضحًا: «يتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بالمكون الأرضي لقوات الناتو على الجانب الشرقي للحلف»، مشيرا في هذا السياق إلى ما وصفه بتعزيز ما قبل الانتشار، كاشفًا عن أن الحلف زاد تواجده وضاعف المجموعات القتالية على الجناح الشرقي من أربعة إلى ثمانية في الأشهر الأخيرة.

وأشار الأمين العام لحلف الناتو، إلى أن العنصر الثاني من النموذج الدفاعي الجديد للحلف هو: «تعزيز المجموعات القتالية، بما في ذلك تلك التي لديها قدرات القيادة، أمر ضروري للتنظيم السريع للتعزيزات».

مستودعات أسلحة وذخيرة في المكان.. لتسهيل نشر القوات

وأضاف: «عنصر آخر هو وضع الأسلحة والمعدات بشكل أولي، حيث أنه كقاعدة عامة تنشأ صعوبات في نقل الأسلحة الثقيلة والذخيرة، وبالتالي فسيكون الأسهل تنظيم نشر القوات إذا كانت هناك مستودعات الأسلحة والذخيرة في المكان».

وأوضح أمين الناتو أن النموذج الجديد يوفر المزيد من القوات في استعداد قتالي عال، بما في ذلك استخدام الأولوية لحلفاء محددين مدربين للدفاع لضمان التعزيز السريع، أي أنه لن يتم إرسال جميع القوات لنشرها، وبعضها سيبقى في بلدانهم، ولكن سيكون جاهزًا للوصول بسرعة على الفور إذا لزم الأمر.

وكانت روسيا هددت بأنها سترد بشكل مناسب على تعزيز حلف لتواجده العسكري بالقرب من حدودها.