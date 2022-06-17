بوتين: لا نُهدد أحدا بالأسلحة النووية لكن سنستخدمها إذا لزم الأمر

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تُهدد أحدا بالسلاح النووي، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن بلاده ستستخدم السلاح النووي إذا لزم الأمر، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وكالة نوفستي.

بوتين: سنستخدم الأسلحة النووية إذا لزم الأمر لحماية سيادة بلادنا

وقال بوتين خلال منتدى بطرسبورج الاقتصادي، إن روسيا لا تهدد أحدا بالسلاح النووي، فنحن نمتلكها، ويجب أن يعرف الجميع ذلك، إلا أنه أكد أيضا أن بلاده ستستخدم الأسلحة النووية إذا لزم الأمر لحماية سيادة روسيا، حسب قوله.

الرئيس الروسي: نمتلك صواريخ فرط صوتية لا مثيل لها في العالم

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الروسي أن بلاده تمتلك صواريخ فرط صوتية لا مثيل لها في العالم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه إذا تسلمت أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى فإن روسيا ستضرب مواقعا لم تستهدفها بعد، وذلك حسبما نقلت العربية نت في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق قال بوتين إن قرار روسيا بدء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا كان صعبا لكن كنا مضطرين إليه، مؤكدا على أن كل أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيتم تحقيقها، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.