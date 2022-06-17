رئيس الصين: حجم التجارة مع روسيا بلغ 65 مليار دولار منذ بداية العام

كشف الرئيس الصيني شي جين بينج، عن أن حجم التبادل التجاري مع روسيا منذ بداية العام بلغ 65 مليار دولار، معتبرا أن ذلك دليلا على القدرة على مقاومة الضغوط، حسب تعبيره.

رئيس الصين: نمو التجارة مع روسيا شاهد على إمكانات التعاون بيننا

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، في كلمة ألقاها عبر الفيديو في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، إن نمو حجم التجارة بين الصين وروسيا، الذي بلغ منذ بداية العام الجاري 65 مليار دولار، يشهد على القدرة على مقاومة الضغوط وإمكانات التعاون بين البلدين.

ودعا «بينج» إلى اتخاذ ما وصفه بتدابير مشتركة لمكافحة أزمة الطاقة والغذاء، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إزالة العوائق التجارية وتأمين سلاسل الإمداد العالمية.

بينج: يجب تعزيز علاقات التعاون بين دول الشمال والجنوب

وأضاف الرئيس الصيني، أنه لابد من تعزيز علاقات التعاون بين دول الشمال والجنوب وتوسيع شبكة شركاء التنمية، داعيا إلى تدويل الموارد وتوسيع شبكة الشركاء الاقتصاديين.

ويعقد اليوبيل الخامس والعشرين لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبرج في الفترة من 15 إلى 18 يونيو.

ويشارك في منتدى سان بطرسبرج عدة دول عربية على رأسها مصر والإمارات وسوريا، في حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويعقد المنتدى الذي يحتفل بيوبيله الفضي هذا العام، خلال الفترة من 15 : 18 يونيو الجاري، بحضور أكثر من 13500 مشارك من 141 دولة في العالم، وهو يعد منصة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف أنحاء العالم.