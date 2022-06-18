«الصحة العالمية» تعلن تسجيل 2103 إصابات بـ«جدري القردة» في يومين

قالت منظمة «الصحة العالمية»، إن الدول الأعضاء أبلغت عن 2103 حالات مؤكدة بـ«جدري القردة» في يومين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

و«جدري القردة» مرض فيروسي نادر ينتشر بشكل رئيسي في المناطق النائية وسط وغرب إفريقيا، كما ينتشر قرب الغابات الاستوائية الممطرة، وفقا لما ذكرته منظمة «الصحة العالمية».

ارتفاع الإصابات بـ«جدري القردة» في كندا إلى 168 حالة

وفي كندا، ارتفعت حالات الإصابة بـ«جدري القردة» إلى 168 حالة، فيما التعرف على الحالات في «مقاطعة كيبيك»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قال المدير العام لمنظمة «الصحة العالمية»، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن تفشي «جدري القرود» أمر غير معتاد ومثير للقلق، وفاق لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».