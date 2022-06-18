حريق في شركة للبتروكيماويات بـ«شنجهاي» الصينية «فيديو»

اندلع حريق في شركة للبتروكيماويات، في وقت مبكر من اليوم السبت، في «شنجهاي» الواقعة شرقي الصين، وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن الحريق وقع في حوالي الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، في منطقة مصنع «الاثيلين جلايكول» في شركة سينوبك شنجهاي للبتروكيماويات المحدودة.

بدورها، نشرت صحيفة «شنجهاي ديلي» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مقطع فيديو، أظهر نيران مشتعلة تجتاح جزءًا من المصنع وتنبعث منها أعمدة من الدخان الأسود.

#BREAKING A fire broke out at a chemical plant of Sinopec Shanghai Petrochemical Co LTD in #Shanghai's #Jinshan District at 4:28am today. Rescue work is ongoing. So far casualties are unknown. pic.twitter.com/4AiPxjqCKG — Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 18, 2022

وأشارت شركة «سينوبك»، إلى السيطرة على الحريق، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

الصين تأمر باجراء إعادة نظر شاملة في إجراءات الوقاية من الحرائق

وفي 18 نوفمبر 2010، أمرت حكومة الصين باجراء عملية إعادة نظر شاملة في شروط وإجراءات الوقاية من الحرائق في جميع أرجاء البلاد، عقب حريق التهم مبنى سكني في «شنجهاي»، ما أسفر عن مقتل 53 شخصا، .

وألقت الشرطة في ذلك الوقت، القبض على 8 أشخاص بتهمة الإهمال المتعمد، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»

وفاة 6 أشخاص فقدوا في انفجار مصنع كيماويات في «لانتشو»

وأمس الجمعة، أكدت السلطات الصينية، وفاة 6 أشخاص فقدوا فى انفجار مصنع كيماويات في مدينة «لانتشو» عاصمة مقاطعة «قانسو» الواقعة شمال غربي البلاد، مساء أمس الأول الخميس.