حريق في شركة للبتروكيماويات بـ«شنجهاي» الصينية «فيديو»

اندلع حريق في شركة للبتروكيماويات، في وقت مبكر من اليوم السبت، في «شنجهاي» الواقعة شرقي الصين، وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن الحريق وقع في حوالي الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، في منطقة مصنع «الاثيلين جلايكول» في شركة سينوبك شنجهاي للبتروكيماويات المحدودة.

بدورها، نشرت صحيفة «شنجهاي ديلي» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مقطع فيديو، أظهر نيران مشتعلة تجتاح جزءًا من المصنع وتنبعث منها أعمدة من الدخان الأسود.

#BREAKING A fire broke out at a chemical plant of Sinopec Shanghai Petrochemical Co LTD in #Shanghai's #Jinshan District at 4:28am today. Rescue work is ongoing. So far casualties are unknown. pic.twitter.com/4AiPxjqCKG