عاجل.. حريق ضخم في موسكو يمتد لـ1000 متر مربع

شهدت العاصمة الروسية موسكو، صباح اليوم، حريقًا في مركز للأعمال في المنطقة الغربية منها.

الحريق امتد لـ1000 متر مربع

وأفادت معطيات لوزارة الطوارئ الروسية أن الحريق امتد على مساحة 1000 متر مربع، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

إجلاء جميع الأشخاص

وبحسب الشبكة الروسية، فإن وزارة الطوارئ لم تكشف عن وقوع إصابات بسبب حريق موسكو، مشيرة إلى أنه تم إجلاء جميع الأشخاص من المبنى بسبب الحريق الذي امتد لأربع طوابق.