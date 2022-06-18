بومبيو يكشف للمرة الأولى تفاصيل استهداف «سليماني»: «كان لحماية الشعب»

كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، للمرة الأولى، تفاصيل عن عملية قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، بضربة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في 3 يناير2020.

وقال لقناة «العربية» الإخبارية، إن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، سمعت تحذيرات تفيد بأنه إذا قتلت سليماني فإن ذلك سيؤدي إلى حرب، وهي التحذيرات نفسها التي سمعتها واشنطن حين قررت الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وحين نقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

بومبيو: «سليماني» كان منخرطًا في مخطط لقتل 500 أمريكي

وأكد بومبيو، أنّ واشنطن قتلت سليماني لأنها على أهبة الاستعداد لحماية شعب بلادها، وأشار الوزير الأمريكي السابق، إلى أنّ قائد فيلق القدس كان منخرطا في مخطط لقتل 500 أمريكي.

وفي وقت سابق، كشفت معلومات جديدة، أن 3 فرق من القوات الأمريكية التي كانت متواجدة في العراق حينها، راقبت المكان من مواقع مخفية في المطار العراقي بانتظارسليماني، مشيرة إلى أنّ عناصر من تلك الفرق كانت متنكرة بزي عمال صيانة، فيما اختبأ آخرون في مبانٍ قديمة أو مركبات على جانب الطريق.

3 فرق قناصة شاركت في الاستهداف

وتمركزت فرق القناصة الـ3 على بعد 600 إلى 900 ياردة من منطقة الاستهداف على طريق الوصول من «مطار بغداد الدولي»، وكان لأحد القناصين منظار رصد مزود بكاميرا تم بثها مباشرة إلى السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية «بغداد»، حيث كان يتمركز قائد قوة دلتا الأرضية مع طاقم دعم.