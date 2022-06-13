وكالة الطاقة الذرية تدعو إيران لاستئناف الحوار وإنقاذ الاتفاق النووي

دعت «وكالة الطاقة الذرية»، أمس الأحد، السلطات الإيرانية، إلى استئناف الحوار على الفور، لتجنب أزمة كبيرة من شأنها أن تجعل إنقاذ الاتفاق النووي أكثر تعقيدا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

كانت إيران قالت إنها ستغلق 27 كاميرا، كانت تسمح للمفتشين الدوليين بمراقبة أنشطة إيران النووية، وجاء الرد الإيراني، بعد تبنى مجلس محافظي «وكالة الطاقة الذرية» قراراً ينتقد عدم تعاونها.

وقال المدير العام للوكالة رافايل جروسي، في حديث لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن «طهران» أزالت الكاميرات وأنظمة مراقبة أخرى عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن الأمر خطير جداً جداً.

«طهران» تخصب اليورانيوم بمستويات تزيد على 60%

وتخصب السلطات الإيرانية، اليورانيوم بمستويات تزيد على 60%، ما يوفر لها مادة كافية لصنع قنبلة نووية، فيما أنكرت «طهران» أنها تصنع أسلحة نووية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار جروسي، إلى أنه بدون الكاميرات، لن تتمكن «وكالة الطاقة الذرية» في المستقبل القريب من تحديد ما إذا كان برنامج طهران النووي لا يزال سلميًا، وبمعنى آخر، لن يتمكن أحد أن يضمن أن السلطات الإيرانية لا تصنع قنبلة ذرية.

إسرائيل تحذر: إيران باتت تقترب بشكل خطير من إنهاء برنامج الأسلحة النووية

وفي تصريحات لصحيفة «التليجراف» البريطانية، أمس الأحد، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن الغرب سيستيقظ على تهديد عندما تصبح إيران قوة نووية، مشيرا إلى أن تحرك الغرب الآن ضد «طهران» سيمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وحذر بينيت، من أن السلطات الإيرانية، باتت تقترب بشكل خطير من إنهاء برنامج الأسلحة النووية الخاص بها، وامتلاك السلاح النووي، مضيفا أن «طهران» تخصب اليورانيوم بمعدل غير مسبوق.

بدوره، أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، أمس الأحد، وفاة ضابط يدعى «علي كماني» من منتسبي القوات الجوفضائية على إثر حادث سير أثناء أدائه مهمة في «محافظة مركزي» الواقعة وسط البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.