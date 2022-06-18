«مصر الخير» تكرم 4 طلاب لفوزهم بالمركز الثالث في «روبوتات أمريكا»

كرّمت مؤسسة مصر الخير 4 طلاب بالمرحلة الابتدائية، والذين يمثلون الفريق المصري‏ R. E. Marine الفائز بالمركز الثالث عالمياً كأفضل Scoring Teams لأول مرة بالمسابقة الدولية للروبوتات، والتي تُنظم في الولايات المتحدة الأمريكية بداية يونيو الجاري 2022 في جامعة ماريلاند، بمشاركة 250 ألف طالب على مستوى العالم،ـ وتعقد سنوياً بحضور 35 دولـة بجميع مراحل المسابقة.

ابتكار أول روبوت

وتعتمد فكرة الفريق المصري على ابتكار أول روبوت يعمل تحت الماء من محاكاة عمل رواد الفضاء، إذ يتمكن الروبوت من مساعدة رواد الفضاء، فضلاً عن تمكنه من العمل تحت الماء في فصل نقاط الزيوت التي تتجمع على سطح مياه البحر.

وتكون الفريق الفائز من 4 طلاب بالمرحلة الابتدائية وهم: «يوسف محمود، وعبدالرحمن إبراهيم، وأنس أشرف، وعبدالرحمن أحمد» تحت إشراف طالبين في كلية الهندسة جامعة النيل وهما أحمد فوزي وعمر أحمد.

واحتفت مؤسسة «مصر الخير» بالفريق حيث كان الفريق قد تأهل للمسابقة العالمية بعد فوزه بالمركز الأول محليا وإقليميا، إذ حقق المركز الأول على مستوى مصر وشمال إفريقيا بمسابقة Search North Africa، والتي كانت جزءًا من بطولة العلمين للروبوتات، والتي أقيمت في الفترة من 3 إلى 5 مارس الماضي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلـس الوزراء وبدعم من وزارة التعليم العالي والبحـث العلمي ومؤسسة مصر الخير وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

«مصر الخير»: تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية

من جانبه، قال السيد محمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مصر الخير»، إنه انطلاقاً من شعار مؤسسة مصر الخير «تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية» فإننا نفخر بالشباب المخترعين خاصة في المشاريع البحثية التطبيقية التي تهدف في الأساس لحل مشاكل المجتمع المصري.

وأضاف محمد عبد الرحمن خلال تسليم شهادات تكريم وجوائز مالية من مؤسسة مصر الخير للطلاب الفائزين أن المؤسسة مؤمنة بدعم المنتج البحثي القيم للوصول إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية على اعتبار أن حل كثير من مشكلات المجتمع المصري تكمن في دعم الابتكارات القيمة لشباب المخترعين.

وتابع: «نخطط بالتعاون مع المشرفين من أجل الوصول لعدد أكبر من طلاب المدارس وتشجيع الموهوبين منهم والعمل على تأهيلهم للمشاركة في المسابقات كنماذج مشرفة لمصر».