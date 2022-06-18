عضو تنسيقية الشباب: نعمل بروح واحدة بغض النظر عن الاختلافات

قالت مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية يميزها أنّها تعمل بروح واحدة بغض النظر عن الاختلافات الأيدولوجية، مشيرةً إلى أنّها أحدثت حالة رائعة على أرض الواقع.

عضو مجلس النواب: هناك حالة من الود والحب بالتنسيقية

وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «حبيت الحالة وبنتكلم في موضوعات مختلفة في الورش ونقدم صورة عظيمة عن مصر قصاد العالم كله، الفكرة كانت مبهرة بالنسبة لي وأنا بره، هناك حالة من الود والحب أتمنى الله أن يديمها علينا».

وتابعت: «أنتمي إلى حزب التجمع وهو حزب معارض، وعندما أقول رأي مختلف لا يحجر أحد على رأيي، ومفيش حد بيقول لحد متقولش رأيك، كل يعبر عن رأيه بحرية، وتعدد الآراء حالة صحية للحياة السياسية، حتى في مجلس النواب، وبالنسبة للشباب في التنسيقية فإن تمكينهم يتم وفقا لمعايير الكفاءة».

عضو التنسيقية: بنتكلم في السياسة 24 ساعة

واستكملت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية حالة سياسية دائمة، موضحةً: «بنتكلم في السياسة 24 ساعة، نحلم بأن ينضم كل الشباب المصري إلينا، والسياسة مستمرة دائما لدينا حتى في جزء المشروعات والصناعة».

وأضافت: «لدينا أزمة اقتصادية عالمية لها انعكاس على الداخل، وبالتالي يجب أن نعمل بالتوعية وكيف نتضامن سويا للخروج منها؟ العمل في التنسيقية تحدي صعب، ونستشير بعض في الأمور التي نجهلها، فأنا أعمل في ملف المشروعات، وعندما أواجه صعوبة في ملف التضامن أحصل على استشارة ورأي النائب أحمد فتحي».

وتابعت: «نصدر أوراقا بحثية بشكل مستمر ونشارك ببعضها في منتديات شباب العالم، نتعاون معا باستمرار، ونحصل على خبرات البرلمانيين السابقين عن التنسيقية، ولولا دعم هؤلاء الزملاء لما نجحنا».