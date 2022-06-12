نائب «تنسيقية شباب الأحزاب» يشيد بجهود «الطيران» في دعم الناتج القومي

هنأ محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، زملاءه في التنسيقية بمناسبة عيدها الرابع، موضحًا أنَّها «تضم 25 حزبًا و40 شابًا وسياسيًا يعملون جميعًا من أجل الوطن ونتمنى أن يوفقنا الله ونكون على قدر المسؤولية».

محمود القط يهنئ أعضاء التنسيقية بعيدها الرابع

ووجه أمين سر لجنة الثقافة والسياحة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق المعاون له لتبنيه ورعايته الخاصة لـ«التنسيقية»، وذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، الذي يستكمل فيه المجلس نظر تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية.

وأشار «القط» إلى أنَّ وزارة الطيران المدني على سبيل المثال بذلت مجهودًا كبيرًا، ولكن الخطة المقدمة ليس فيها أرقام واضحة، مطالبًا وزارة التخطيط مراجعة البيانات الموجودة وتقديم معلومات واضحة خاصة للأماكن الحيوية التي تؤثر في الناتج القومي.

«القط» يطالب التخطيط بتقديم معلومات للأماكن الحيوية المؤثرة بالناتج القومي

وشدد نائب التنسيقية على أنَّ وزارة التخطيط تدقق في تقديم خطتها الاقتصادية هكذا تعودنا منها، لكننا فوجئنا خلال عرض الخطة الأخيرة في اللجنة الاقتصادية من قبل أن مسؤول الوزارة ليس لديه معلومات كافية عن عدد كبير من الشأن الاقتصادي.