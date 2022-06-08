عمرو درويش: تنسيقية شباب الأحزاب منصة حوارية تجمع مختلف الآراء

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فريدة من نوعها لم تحدث من قبل في تاريخ العمل السياسي المصري، «قد يكون فيه تجارب أخرى، لكن التنسيقية منصة حوارية».

درويش: فلسفة التنسيقية ليست التعبير عن رأي أو قضية واحدة

وأضاف «درويش»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن فلسفة التنسيقية ليست التعبير عن رأي أو قضية واحدة، ولكن التنسيقية منصة حوارية بها كافة أطياف المجتمع المصري من الشباب المصريين والحزبيين والفنيين في الملفات الأخرى «الاجتماعية والثقافية والاقتصادية».

درويش: قيمة التنسيقية هي اختلاف الآراء

واستطرد: «قيمة التنسيقية هي اختلاف الآراء، وبداخلها يوجد تنوع كبير مع جمع مختلف الأراء وطرحها للرأي العام في الأمور المتناقش عليها، وكل حزب واتجاه أو مجموعة بداخل التنسيقية تقوم بالتعبير عن كل مكونات التنسيقية».

وأوضح أنه في مجلس النواب عندما يتم مناقشة مشروعات القوانين أو مواقف دائما ما يكون هناك مؤيد ومعارض «إحنا بنعبر عن حالة من التنوع للجمع بين اختلاف الآراء، وميزة التنسيقية التعبير الحقيقي عن الشارع والمجتمع المصري والأطياف المتنوعة».