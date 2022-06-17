عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الحوار فرصة لتحقيق مصلحة الوطن

قال محمود تركي عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إطلاق الحوار الوطني من خلال إفطار الأسرة المصرية، وعقده في الأكاديمية الوطنية للتدريب، أعطى المصريين أملًا في أن الحوار جاد، ولن يقتصر على الأحزاب السياسية فقط، موضحًأ أن الدعوة تشمل الـ100 مليون شخص، ويمكن لأي شخص أن يتقدم بأفكار من خلال موقع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

حالة حوار مستمرة

أضاف «تركي» خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة»، على فضائية «Extra News » مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أن حالة الحوار التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ليست الأولى حيث تم إجراء منتدى شباب العالم والبرنامج الرئاسي وتنسيقية شباب الأحزاب، مبينا أنه يشرف بتمثيل حزب النور الذي شارك في ثورة 30 يونيو، لافتًا إلى أن كل أحزاب التنسيقية تعرض وجهة نظرها المستقلة من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

الاتفاق على مصلحة الوطن

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاختلاف في الرأي يعد تكاملًا، لافتًا إلى أن المساحة مفتوحة للجميع ولكن العبرة ليس في الاختلاف ولكن العبرة بإيجاد نقاط يتفق عليها الجميع تفيد الوطن، لأنه لن نعبر الأزمات إلا إذا كان الجميع يد واحدة وهذا ظهر في المبادرات والحملات المختلفة في السنوات الماضية، مبينًا أن حزب النور يناقش أمانته المختلفة من أجل الاتفاق على نقاط الحوار.