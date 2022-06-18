مواعيد 11 قداسا في مرقسية الإسكندرية خلال الأسبوع الثاني من صوم الرسل

أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، المواعيد الجديدة للقداسات الإلهية خلال الأسبوع الثاني من صوم الرسل والذي انطلق اليوم، حيث تقرر إقامة 11 قداسا خلال الأسبوع الواحد من الصوم، وذلك وفقاً للجدول المعلن الذي يبدأ من السبت إلى الجمعة.

وأصبح الحضور مفتوحا للجميع، ولم تذكر الكاتدرائية آلية الحضور بالحجز المسبق كما كان الأمر خلال أزمة كورونا، وفقا لما كانت تسير عليه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

طرق حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد وطريقة حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، كأحد أبرز الكنائس في مدينة الكرسي البابوي، والتي تسير على نهجها كنائس المدينة، وذلك خلال فترة صوم الرسل الذي يستمر قرابة شهر، حيث انطلق اليوم ويستمر حتى 11 يوليو المقبل، أي أن الكاتدرائية ستقيم أكثر من 40 قداسا خلال تلك الفترة بعدما تكرر إقامة 11 قداسا خلال أسبوع الصوم المقدس.

مواعيد القداس الإلهي خلال الأسبوع الثاني من صوم الرسل في الإسكندرية

- السبت من 6 إلى 8 ، ومن 8 إلى 10 صباحاً.

- الأحد من 6 إلى 8 ، ومن 8 إلى 10 صباحاً.

- الاثنين: من 10 إلى 12.

- الثلاثاء: قداسات ذكرى الوفاة وتحدد وفقا لكل أسبوع

- الاربعاء:من 6 إلى 8، ومن 8 إلى 10 صباحا، ومن 1 إلى 3 عصرا.

- الخميس: من 10 إلى 12.

- الجمعة من 7 إلى 9 ، ومن 9 إلى 11 صباحاً.