عاجل.. الحكم بإعدام قاتل القمص أرسانيوس كاهن كنيسة العذراء بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 22، برئاسة المستشار وحيد صبري، في جلسة اليوم السبت، بالإعدام شنقا لمتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكرموز في الإسكندرية، وذلك بعدما أحالت أوراق المتهم في الجلسة السابقة إلى فضيلة مفتى الجمهورية.

يأتي ذلك بعدما قررت المحكمة تغيير القيد والوصف من القتل العمد إلى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بغرض إرهابي، وذلك بناء على طلب المحامين بالحق المدني وتوصية النيابة العامة في مرافعتها.

تغيير القيد والوصف سبب حكم الإعدام

وكانت النيابة العامة، طالبت بتعديل القيد والوصف في قضية مقتل كاهن الإسكندرية، بإضافة وصف «سبق الإصرار والترصد» إلى جانب «القتل العمد»، ضمن الاتهامات الموجهة لقاتل القمص أرسانيوس وديد، مؤكدة أنّ المتهم ارتكب جريمته بباعث إرهابي في ذلك التوقيت، وذلك بعد سؤال أسرته في أسيوط، حيث تبيّن ارتباطه بجماعة إرهابية.

وتبع ذلك في الجلسة الثانية حينها، المطلب تصفيق حاد من قبل من كانوا في قاعة المحكمة، فيما ردد المتهم: «حسبي الله ونعم الوكيل».

النيابة: أدلة الإثبات طوّقت عنق المتهم

وأكدت النيابة العامة، أنّها لم تجد أي دليل نفي للتهمة عن المتهم، وأنّ أدلة الإثبات طوقت عنقه، موضحة أنّ المتهم حاول اللجوء إلى حيلة إصابته باضطرابات نفسية منذ نحو 10 أعوام، والتي دخل على إثرها أحد مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج، وادعى أنّه يفقد السيطرة على أفعاله أحيانا، وهو ما تبعه إيداعه تحت الملاحظة الطبية بأحد مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية، لبيان حقيقة ما ادعاه، والذي أكد أنّه كامل الإدراك والاختيار، ولا يعاني من أي أعراض اضطراب عقلي أو نفسي وقت الفحص، أو وقت ارتكاب الجريمة، ما يجعله مسؤولًا عنها.