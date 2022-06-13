مواعيد القداسات الإلهية في مرقسية الإسكندرية خلال صوم الرسل 2022

أعلنت الكنائس القبطية الأرثوذكسية في الإسكندرية، عن تكثيف عدد القداسات الإلهية خلال صوم الرسل الذي انطلق اليوم الاثنين، حيث يقام يومياً قداسات إلهية وهو الأمر المعتاد خلال الصيام، وعلى رأس تلك الكنائس الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية التي أعلنت بدورها عن المواعيد الجديدة وطرق الحضور الخاصة بالقداسات الإلهية التي تقام خلال ذلك الصوم.

وتقرر إقامة 11 قداسا إلهيا خلال الأسبوع الواحد من الصوم والذي يبدأ كل اثنين حتى الأحد، فيما أصبح الحضور مفتوحا للجميع ولم تذكر الكاتدرائية آلية الحضور بالحجز المسبق كما كان الأمر خلال أزمة كورونا.

القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد وطريقة حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية كأحد أبرز الكنائس في مدينة الكرسي البابوي والتي يسير على نهجها كنائس المدينة، وذلك خلال فترة صوم الرسل الذي يستمر لقرابة شهر حيث انطلق اليوم ويستمر حتى 11 يوليو المقبل، أي أن الكاتدرائية ستقيم أكثر من 40 قداس إلهي خلال تلك الفترة بعدما تكرر إقامة 11 قداسا إلهيا خلال أسبوع الصوم المقدس.

مواعيد القداس الإلهي خلال صوم الرسل في الإسكندرية

- الاثنين: من 10 صباحا إلى 12 مساء.

- الثلاثاء: قداسات ذكرى الوفاة وتحدد وفقا لكل أسبوع

- الاربعاء:من 6 إلى 8، ومن 8 إلى 10 صباحا، ومن 1 إلى 3 عصرا.

- الخميس: من 10 صباحا إلى 12 مساء.

- الجمعة: من 7 إلى 9، ومن 9 إلى 11 صباحاً.

- السبت: من 6 إلى 8، ومن 8 إلى 10 صباحاً.

- الأحد من 6 إلى 8، ومن 8 إلى 10 صباحاً.