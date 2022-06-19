سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 19-6-2022 في البنوك المصرية

حدثت البنوك المصرية والأجنبية العاملة داخل القطاع المصرفي المصري كافة أسعار العملات ومن بينها سعر الدينار الكويتي واليورو والريال وغيرها، كونها تشغل بال الكثير خوفًا من تحرك سعر البيع والشراء بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة 75 نقطة للمرة الأولى منذ عام 1994.

واليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022، يقدم موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية الاقتصادية، في مجال أسعار العملات العربية والأجنبية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية والخاصة والشركات المصرفية، لتحديد أفضل مؤسسة مصرفية للبيع والشراء في السوق المحلية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم نحو 57.27 جنيه للشراء مقابل 61.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ونحو 61.21 جنيه للبيع مقابل 58.73 جنيه للشراء، جاء سعر الدينار الكويتي اليوم وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي.

سعر الدينار في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار في بنك الكويت الوطني لنحو 57.40 جنيه للشراء، مقابل 61.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي للشراء، نحو 59.07 جنيه مقابل 61.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر لنحو 58.83 جنيه للشراء، مقابل 61.21 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف، بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 59.49 جنيه للشراء، مقابل 61.19 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر اليورو في البنوك المصرية

ووفق المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك التالية، فسجلت عملة الاتحاد الأوروبي اليورو اليوم الأحد نحو 19.43 جنيه للبيع مقابل 19.65 جنيه للشراء في البنك الأهلي، وسجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.50 جنيه للبيع مقابل 19.56 جنيه للشراء، كما وصل اليورو في المصرف المتحد لنحو 19.47 جنيه للشراء مقابل 19.67 جنيه للبيع.