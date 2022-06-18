سعر اليورو اليوم السبت 18-6-2022 في البنوك المصرية

يتابع العديد من الأشخاص المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي، ويهتمون بما تعرضه من أسعار العملات، ومن بين تلك العملات سعر اليورو اليوم.

واليوم السبت الموافق 18 يونيو 2022، تقدم «الوطن» في التقرير التالي، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وذلك في ضوء الخدمات التي تحرص دائما البوابة على تقديمها لقرائها ومتابعيها.

سعر اليورو في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، نحو 19.50 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، بالموقع الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنك المركزي

وسجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 18 يونيو، في البنك المركزي نحو 19.55 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، نحو 19.86 جنيه للشراء و20.02 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

كما بلغ سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.50 جنيه للشراء و19.65 جنيه للبيع وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وبلغ سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 19.97 جنيه للبيع و20.11 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

ووصل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس، نحو 19.45 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

كما وصل سعر اليورو في البنك التجاري المصري نحو 19.73 جنيه للشراء و19.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

كما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المصرف المتحد نحو 23.20 جنيه للشراء و23.49 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 23.35 جنيه للشراء و23.47 جنيه للبيع.