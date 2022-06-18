جولد بيليون لأبحاث الذهب: لا فرق بين الأبيض والأصفر رغم اختلاف اللون

كشفت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجلالات الابحاث والاستثمارات في الذهب، أن كثير من الاشخاص يتسألون عن الفرق بين الذهب الأبيض والفضة، وهناك من يخلط بينهما، بسبب عدم اهتمام كثيرين بالذهب الأبيض والاهتمام الأكبر بالذهب الأصفر.

وأضافت المؤسسة في تقرير منشور لها، أن الذهب الأبيض هو بطبيعة الحال مثلة مثل الذهب الأصفر، ولكن بدلا من خلطة بالنحاس والمواد التي يخلط بها ليكون لونه هو الأصفر، ففي الذهب الأبيض يتم خلط معدن الذهب النفيس مع معدن أبيض واحد على الأقل من هذه المعادن مثل الفضة والبلاديوم والنيكل والروديوم.

الفضة معدن والذهب معدن آخر ولكل منهما قيمته

وأشارت المؤسسة إلى أن الفضه هي معدن متفرد بنفسة غير الذهب الأبيض، حيث أنه معدن ثمين أبيض رمادي، وهو معدن ناعم إلى حد ما، وأقل تكلفة من المعادن الثمينة الأخرى مثل الذهب، لكن الذهب الأبيض أكثر تكلفة من الفضة فهو ذهب خالص يباع بنفس السعر الخاص بالذهب لأنه نفس المعدن النفيس باختلاف الإضافات التي تحدد اللون فقط.

ولفتت إلى أنه لا يفضل ارتداء المجوهرات التي يتم تصنيعها من الفضة والتي يتم استخدامها يوميا لفترات زمنية طويلة، وذلك لأن الحلي المصنوعة من الفضة هى عرضة للأكسدة، وهو ما يمكن أن يضر بصحة الحلد وتغيير شكل المشغولات نفسها وتحولها إلى اللون الأسود.

وأوضحت أنه في الوقت الحالي لم يعد يستخدم معدن النيكل في صناعة الذهب الأبيض خاصة لانه من الممكن ان يتسبب في حساسية للبشرة لبعض الأشخاص، لذلك أصبح يتم استبداله بمعادن أخرى لا تسيي أي مشاكل جلدية.