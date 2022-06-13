انخفاض سعر الذهب 6 جنيهات في 48 ساعة.. وفرصة ثمينة للمقبلين على الزواج

شهدت تعاملات اليوم المحلية بالصاغة انخفاض سعر الذهب بشكل ملحوظا، إذ تراجع سعر الجرام الواحد 6 جنيهات، إذ سجل الذهب سلسلة انخفاضات بصورة كبيرة خلال الأسبوع الماضي ليبلغ مستويات لم يصل لها منذ أكثر من 3 أشهر.

انخفاض سعر الذهب 6 جنيهات

وسجلت أسعار الذهب اليوم انخفاضا كبيرا خلال 48 ساعة، إذ وصل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلع 999 جنيها، بعد أن كان مقابل 1005 جنيه، كما تراجعت أسعار الذهب عيار 24 لتسجل 1141 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجرام عيار 18 الأكثر طلبا ومبيعا في محافظات القاهرة والوجه البحري مبلغ 865 جنيها للجرام الواحد، بينما وصل عيار 14 الجديد الذي سيتم طرحه في مصر لمبلغ 668 جنيها للجرام.

انخفاض سعر الذهب بسبب السوق العالمي

ومن جانبه، قال عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن انخفاض سعر الذهب في السوق المحلي جاء نتيجة لتراجع الأسعار العالمية في البورصات الخارجية، متوقعا أن تشهد الفترة الحالية طلبا متوسطا على الذهب، رغم انخفاض سعره محليا

وأشار إلى أن هذه الفترة تعد جيدة للراغبين في شراء الذهب للاستثمار، لانخفاض سعر الذهب بشكل كبير وهو ما يجب أن يحفز المواطنين الراغبين في الشراء، بينما يعصب حاليا التوقع لمستقبل أسعار الذهب بسبب التذبذب الشديد التي يواجهه سوق الذهب في العلم كله جراء الأحوال الاقتصادية التي يمر بها العالم، فضلا عن أنه ينتظر قرار البنك الفيدرالي الأمريكي باجتماعه المقبل والذي سيؤثر بدوره على سعر الذهب.