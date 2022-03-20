ذهب أبيض ولا أصفر؟.. اعرفي المزايا والعيوب واحكمي بنفسك قبل الشراء

كشف محمود إبراهيم، رئيس أبحاث المعادن الثمينة، بإحدى شركات الذهب، عن مزايا الذهب الأبيض مقارنة بنظيره التقليدي، فذكر أنه يحظى بمجموعة من المزايا، أهمها أنه براق ولا يتفاعل مع أكسجين الهواء، وشبيه لمعدن البلاتين النادر باهظ الثمن، إلا أنه أقل في التكلفة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الذهب الأبيض لا يتعرض للصدأ أو التآكل، وأكثر سلاسة من معدن البلاتين وأقل سعرا، لكنه يمنح مرتديه الفخامة والرقي، موضحا أنه رغم ذلك فإن الذهب الأبيض لا يلقى قبولاً وانتشارا واسعا إلا لدى الطبقة ذات الدخل المرتفع.

مزايا وعيوب الذهب الأبيض

وأوضح خبير صناعة الذهب، أنه رغم المزايا التي يحظى بها الذهب الأبيض يوجد به بعض العيوب، أبرزها إمكانية تآكل الطلاء بفعل الاحتكاك اليومي في التعاملات المختلفة، كما أن الطلاء الذي يحتوي على طبقة من معدن النيكل، يمثل حساسية لدى البعض ممن يعانون حساسية النيكل.

أكثر كلفة في حساب المصنعية

وأشار رئيس أبحاث المعادن الثمينة، إلى أن أكثر عدو للذهب الأبيض هي الأتربة وكذلك الصابون، وبالتالي فإنه يكون أقل جودة وبريقا مع الاستخدام المستمر، ويفضل الاحتفاظ به لأغراض الزينة فقط، موضحا أن المشغولات الذهبية البيضاء أكثر كلفة في حساب المصنعية، بسبب ارتفاع تكلفة تصنيعه من معادن أخرى مثل البلاتين والبلاديوم، إلى جانب الذهب.

ونصح المواطنين عند الشراء التفريق بين الذهب الأبيض المخلوط بالنحاس أو الفضة، والآخر المخلوط بمعدن البلاديوم، وذلك عن طريق خدش السطح الخارجي للقطعة الذهبية، فإذا تركت آثارا للخدش تكون حينئذ مخلوطة بمعدن الفضة أو النحاس، بينما لا تترك آثارا للخدش في حالة الذهب المخلوط بمعدن البلاديوم.