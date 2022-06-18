ضبط شاب أنهى حياة عمه بـ14 طعنة لخلاف مالي في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية القبض على شاب قتل عمه بـ14 طعنة، بسبب رفضه إعطائه مبلغ مالي، وقام بسرقة شاشة تلفزيون وهاتف محمول.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا، يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بمقتل «أحمد. ع. ع»، 39 سنة، عامل، في مصنع بالعاشر من رمضان، إثر إصابته بعدة طعنات نافذة.

تفاصيل مقتل شخص بيد ابن شقيقه

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة «أحمد. م. ع»، 23 سنة، عامل، مقيم بمركز بلبيس ابن شقيق المجني عليه حيث تعدى عليه بالضرب مستخدما سلاحا أبيض «سكين»، ما أدى لإصابته بـ14 طعنة في الظهر والرقبة، ووفاته متأثرا بإصابته.

كما تبين أن المتهم قام بسرقة شاشة تلفزيون وهاتف محمول خاص بالمجني عليه ومحفظة، ولاذ بالفرار، فيما شاهده الجيران أثناء مغادرته المنزل وقاموا بالإبلاغ.

خلاف مالي

وكشفت التحقيقات، أن المتهم توجه إلى عمه لمطالبته بمبلغ مالي، حيث اعتاد عمه على إعطائه نحو ألف جنيه كل شهر منذ وفاة والده قبل عدة سنوات، إلا أن عمه أخبره هذه المرة أن المبلغ غير متوفر لديه، فقام الشاب بالاعتداء عليه مسددا له عدة طعنات نافذة ما أدى لوفاته.

وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.