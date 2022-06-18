إنشاء وحدة لشؤون ذوي الهمم بديوان عام محافظة الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 8975 لسنة 2022، والخاص بإنشاء وحدة شؤون ذوي الهمم تتبع إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، وذلك لتقديم الخدمات المتاحة لهم.

إنشاء وحدة لشؤون ذوي الهمم بالديوان العام

كما كلف محافظ الشرقية، محمد زكي علي من العاملين بإدارة خدمة المواطنين، بالتعاون مع ذوي الهمم بلغة الإشارة، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية.

تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان

وأكد محافظ الشرقية دعمه وتقديره واحترامه لـ«قادرون باختلاف»، واستعداد المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية لتقديم الخدمات اللائقة لهم، والاستجابة لطلباتهم في حدود ما يسمح به القانون.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء تماشياً مع الرؤية التنموية المتكاملة للدولة المصرية في تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان، باعتباره محور العملية التنموية، وتماشياً مع الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى النهوض بكل الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، تحقيقاً للمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الفئات دون أي تمييز.