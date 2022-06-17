وكيل «صحة الشرقية» يوجه بمراجعة المخصصات المالية لموردي المستلزمات الطبية

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على إدارة الإمداد الدوائي ومخزن الأدوية والمستلزمات الطبية الرئيسي في الصيادين بمدينة الزقازيق، للتأكد من انتظام سير العمل، وتوافر المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوزيعها بناء على الخطة الموضوعة على منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، وفقاً للاحتياج ومؤشرات الأداء.

سداد المستحقات المالية للشركات المتعاملة مع منافذ تقديم الخدمة

وتابع وكيل وزارة الصحة، الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة لسداد وصرف المخصصات المالية لمستحقيها من الشركات الموردة للأدوية والمستلزمات الطبية، واستخراج أوامر الدفع لهم، قبل الانتهاء من الحساب الختامي للسنة المالية 2021 / 2022، والتي تنتهي في 30 يونيو الجاري، ووجه مدير عام الشئون المالية والإدارية، بمتابعة الحسابات الختامية بالوحدات الحسابية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والتأكد من سداد المستحقات المالية لكافة الشركات المتعاملة مع منافذ تقديم الخدمة بالقطاع الصحي بالمحافظة.

مراجعة كافة المخصصات المالية للشركات الموردة للمستلزمات الطبية

كما وجه وكيل وزارة الصحة بالشرقية بمراجعة كافة المخصصات المالية للشركات المتعددة الموردة للمستلزمات الطبية والوقائية، وأدوية فيروس كورونا، وأدوية الأزمات والكوارث، والاستعمال العام والأشربة والأقراص والمحاليل والخيوط والسرنجات والأمبولات وتنظيم الأسرة، مع التأكد من توافر الكميات اللازمة للعمل خلال الفترة القادمة، والتأكد من عدم وجود أي أصناف راكدة.

وكلف «مسعود»، مديرة إدارة الإمداد الدوائي، بوضع خطة لتحليل نسب استهلاك الأصناف المختلفة، وفقاً لمعدلات الاستخدام بالمنافذ، وتردد متلقي الخدمة عليها، مع متابعة توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخزن الإقليمي قبل انتهائها بوقت كاف.