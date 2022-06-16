محافظ الشرقية يتابع توريد القمح إلى الشون والصوامع

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، البالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية.

توريد القمح

وأوضح المحافظ أنّ ما تم توريده اليوم من القمح بلغ 590 طنا و920 كيلو قمح، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى أمس 623385 طنا و969 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم إلى 623976 طنا و610 كيلو قمح.

وأكد أنّ إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية، بلغ 423 ألفا من 222 فدانا تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لجميع الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة، لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذي يتم توريده، مؤكدا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الأجهزة كافة، للتعامل فورا لإزالة أي معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

وناشد المحافظ، المزارعين، الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكدا أنّ الدولة لا تدخر جهدا للاهتمام بالمزارعين وتقديم التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.