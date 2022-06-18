ضبط سائق وتباع في واقعة مصرع رجل وزوجته وطفلتهما بحادث بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية في الشرقية القبض على سائق وتباع سيارة نقل، للتحقيق معهما في واقعة مصرع ربة منزل وطفلتها وزوجها، في حادث على طريق «الزقازيق - ديرب نجم»، بمحافظة الشرقية.

مصرع شخص وزوجته وطفلتهما

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة ديرب نجم، يفيد تصادم موتسيكل وسيارة نقل على طريق «ديرب نجم - الزقازيق»، ما أسفر عن مصرع «وليد. م. ح»، 48 سنة وزوجته وطفلته.

التحفظ على الجثث بالمستشفى

ونُقلت الجثث إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة التي تولت التحقيقات وصرحت بدفن الجثامين، وتم تشييعها لمثواها الأخير بمقابر الأسرة.