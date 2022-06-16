بريد الوطن .. مشكلة تؤرقنا فى محافظة الشرقية

أولاً قبل الدخول فى موضوع التسول، لا بد بكل أمانة أن نعترف ونقر أن الأجهزة الأمنية فى مصر لا تعمل قط لصالح أشخاص، بل تعمل لصالح الوطن والمواطنين، فـ«الاختيار 3» إبداع عظيم، حيث جسَّد الفكر للجماعة الإرهابية خلال الفترة التى حكمت فيها مصر، فكانوا يحلمون بإسقاط مصر وجيش مصر وإقامة ميليشيات إرهابية فى كل مفاصل الدولة، ولكن المولى عز وجل وهب لنا ابن مصر البار سيادة الرئيس السيسى لإنقاذ مصر من المصير المجهول، ومعه أسود قواتنا المسلحة البواسل، وأسود الشرطة المصرية الشرفاء. والإبداع الثانى من الحكومة المصرية أنها قامت بإنشاء عدد كبير من معارض «أهلاً رمضان»، من أجل ضبط الأسعار ومحاربة الغلاء. والإبداع الثالث هو ما يقوم به السيد اللواء حكمدار مديرية أمن الشرقية النشيط جداً، والذى لا يكل ولا يمل من الزيارات الميدانية المفاجئة فى ربوع أنحاء الشرقية، من أجل ضبط الشارع الشرقاوى، وبث مزيد من الأمن والأمان للشراقوة. أما ما يؤرق الشارع الشرقاوى فهو موضوع الزيادة الرهيبة جداً فى عدد المتسولين، حيث أصبحنا نشاهد أطفالاً وشباباً وشابات ومنتقبات وعجائز وحاملى روشتات طبية مزورة، ناهيك عن فئة أخرى ظهرت قريباً تقوم بارتداء الملابس الفاخرة، ووضع المساحيق، وتقوم بإيقاف الناس فى الشوارع، ويقولون: «تم سرقة فلوسى، وعايزة أسافر»، وهى بالطبع لا تسافر ولا يحزنون، بل هى مجرد عملية نصب جديدة، لذلك نتمنى من الأجهزة الأمنية مطاردة هؤلاء النصابين الذين احترفوا مهنة التسول بشكل فج من أجل إعادة المظهر الحضارى للشرقية.

طلعت سلامة

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