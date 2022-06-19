كورونا فى مصر.. تقليص عدد مستشفيات العزل الصحي ولا غنى عن اللقاح

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، وقالت الوزارة إن هناك انخفاض في معدلات التردد على المستشفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى تقليص أعداد مستشفيات العزل الجزئي والكلي إلى 16 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية في كل مستشفى قسم لاستقبال حالات كورونا.

لا غنى عن الحصول على لقاحات كورونا

وأضافت الوزارة في تقرير رسمي لها أن المستشفيات أصبحت تستقبل جميع الحالات المرضية المختلفة، والمبادرات الرئاسية مستمرة دون توقف، وعلى المواطنين ضرورة النزول والمشاركة في المبادرات الرئاسية المختلفة التي يتم الإعلان عنها كمبادرة سرطان الكبد والبروستاتا التي من المقرر أن تنطلق خلال أيام.

وتابعت الوزارة أنه لا غنى عن الحصول على لقاحات كورونا كما أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا يشهد حالة من الانخفاض من حيث الإصابات والوفيات وارتفاع في معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، والسبب في ذلك التوسعات التي تمت للوصول الى المستهدف من التطعيم.

البيان الأسبوعي لفيروس كورونا لن يصدر

وأكدت الوزارة أن البيان الأسبوعي لفيروس كورونا لن يصدر مرة أخرى إلا في حالة ظهور أي جديد أو متغيرات للفيروس، مشيرة إلى أن جميع المستشفيات مستعدة لأى طارئ يمكن أن يحدث، وكذلك الأطباء لديهم خبرة كبيرة في التعامل مع وباء كورونا والتشخيص السريع للفيروس والتعامل مع كافة الحالات المختلفة.

كما دعت وزارة الصحة المواطنين بمساعدة الدولة في عملية التطعيمات، لأن لقاحات كورونا هي الأداة الأولى للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس وعلى المواطنين ضرورة الحصول على اللقاحات لتعزيز مناعة الجسم ضد فيروس كورونا والمتحورات التي تظهر من توقيت لآخر.