«الصحة» تكشف قرارا جديدا عن لقاحات كورونا: نعيش مرحلة مناعة القطيع

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن إلغاء قيود السفر الخاصة بدخول مصر لا تمنع من الحصول على لقاحات كورونا، مشددًا على أن اللقاحات والتوسعات في عملية تطعيم المواطنين على مستوى العالم كانت السبب الرئيسي في اتخاذ مصر قرارًا بإلغاء القيود الخاصة بالسفر لدخولها والوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى العالم.

نعيش مناعة القطيع

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن كل القرارات التي تتخذها الدولة المصرية في جائحة فيروس كورونا لا تؤخذ إلا من خلال لجنة إدارة الأزمات المكلفة بمتابعة الوضع العالمي لفيروس كورونا ودراسة كافة الأمور ووضع مصلحة المواطن وصحته فى المقام الأول، لافتا إلى أن إدارة أزمة كورونا فى مصر تتم بشكل احترافي، ونالت إشادة من قبل العديد من المنظمات الصحية الدولية.

وشدد «عبد الغفار» على أن مصر تعيش حاليا مرحلة مناعة القطيع، التي تحققت بعد قرارات الدولة بالتوسعات في عملية التطعيمات بجميع المحافظات.

اتجاه لتطعيم المواطنين بلقاح موسمي

وأوضح «عبد الغفار» أن هناك اتجاهات عديدة لتطعيم لقاح كورونا بشكل موسمي للمواطنين مثلما يتم مع لقاحات الإنفلونزا الموسمية، لكن قرار مصر في هذا الاتجاه سيتحدد بعد إعلان منظمة الصحة العالمية، القرار الرسمي، وهناك وفرة في اللقاحات داخل مصر، بالإضافة الى التطوير الذي يتم داخل الشركة القابضة للمستحضرات لتصنيع اللقاحات وجعل مصر مركزًا لتصدير اللقاحات لأفريقيا.

وأضاف: «ما يحدث في ملف القطاع الصحي في مصر تحت إشراف القيادة السياسية إنجاز غير مسبوق مقارنة بالسنوات الماضية».

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، قرارًا بعدم صدور بيان كورونا الأسبوعي نظرا لانخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا والوفيات، مشددًا على أن البيان لن يصدر مجددا إلا إذا حدث جديد أو متغيرات على الفيروس.