«الصحة» تطلق اليوم 7 قوافل طبية في 6 محافظات: صرف الأدوية مجانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 7 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، اليوم، للكشف والعلاج مجانا بها في التخصصات الطبية التالية: «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل».

خريطة القوافل الطبية اليوم في المحافظات

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، على موقعها، أنّ القوافل الطبية من المقرر أن تنطلق في مناطف حنا حبيب مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم - عزبة الصعايدة مركز سمسطا بمحافظة بني سويف - كفر هلال مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية - برقاطا مركز الفتح بمحافظة أسيوط - الزهراء مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ - الكوامل قبلي مركز المنشأة بمحافظة سوهاج.

وقالت وزارة الصحة والسكان، الكشف والعلاج مجانا بهذه القوافل الطبية ولا يتحمل المواطن أي أعباء مالية، لافتة إلا أن القوافل الطبية لا تقتصر فقط على تقديم خدمة الكشف والعلاج ولكنها مزودة بصيليات تقوم بصرف الأدويو عمل الأشعة اللازمة وتحويل الحالات الحرجة الى اقرب مستشفي من المواطن.

الخط الساخن للقوافل الطبية ضمن «حياة كريمة»

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين التواصل مع الخط الساخن التابع للقوافل الطبية وهو 15335 لمعرفة أماكن القوافل الطبية حيث إنّها تتغير من يوم الى اخر لضمان وصول القوافل الطبية الى جميع المحافظات والمناطق النائية بها.

وناشدت المواطنين بضرورة الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية، خلال النزول للقوافل الطبية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والبعد عن الزحام للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي في مصر.