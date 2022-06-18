محتاج تأسس مركز تجميع للألبان؟.. البنك الأهلي هيدعمك بشروط

يمول البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الوطنية العاملة في مصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغير بأحجام تمويل مختلفة وأبرزها مشروعات القطاع الزراعي التي تتنوع بين محاصيل الزراعية ومزارع الدواجن ومشروعات التربية الماشية «إدرار وتسمين»، والاستزراع وتحديث منظومة الري ومشروعات الطاقة الشمسية ومراكز تجميع الألبان والصوب الزراعية وأنشطة زراعية أخرى.

ووفقا للموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري على الإنترنت يمول البنك المشروعات بحسب أحجام الشركات، وفقا لتعريف البنك المركزي المصري إذ تحدد قيمة القرض أو التمويل وفقا لأحجام الشركات كالتالي:

1- المشروعات الصغيرة:

«أ» الشركات القائمة: الإيرادات تتراوح من 250000 جنيه مصري إلى أقل من 50 مليون جنيه مصري.

«ب» الشركات الجديدة: رأس المال يتراوح من 50000 جنيه مصري إلى أقل من 3 ملايين جنيه مصري.

القرض الساري: تبلغ الفائدة السارية على القرض وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري 5% «بمبيعات سنوية تتراوح من 250000 جنيه مصري إلى أقل من 50 مليون جنيه مصري»

«2» المشروعات المتوسطة:

«أ» الشركات القائمة: الإيرادات تتراوح من 50 مليون جنيه مصري إلى أقل من 200 مليون جنيه مصري.

«ب» الشركات الجديدة: رأس المال يتراوح من 3 ملايين جنيه مصري إلى أقل من 5 ملايين جنيه مصري.

القرض الساري: تبلغ الفائدة السارية على القرض 8% «يتراوح حجم الأعمال أو الإيرادات السنوية من 50 مليون جنيه مصري إلى أقل من 1 مليار جنيه مصري».

«3» المشروعات متناهية الصغر:

«أ» الشركات القائمة: الإيرادات أقل من 250000 جنيه مصري.

«ب» الشركات الجديدة: رأس المال أقل من 50000 جنيه مصري.

القرض الساري: سعر الفائدة الساري على القرض هو سعر الكوريدور.

المستندات الأساسية

وحول أبرز المستندات الأساسية المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي ومستخرج حديث من السجل التجاري والبطاقة الضريبية وشهادة بيانات ممول من مصلحة الضرائب وإيصال مرافق حديث لمقر النشاط وعقد تأسيس الشركة وسند ملكية أو عقد إيجار على أن تستكمل بقية المستندات وفقا لطبيعة المشروع.