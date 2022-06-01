غدا.. آخر فرصة أمام الطلاب للالتحاق بتدريب البنك الأهلي المصري 2022

ينتهي غدا الخميس الموافق 2 يونيو الحالي مهلة البنك الأهلي المصري بالتسجيل بتدريب للطلاب لعام 2022 لمدة 4 أسابيع متتالية، بعد أن استمرت طيلة أسبوعين بدأت في يوم الأحد الموافق 22 مايو 2022، وحتى غداً الخميس الموافق 2 يونيو 2022.

شروط البنك الأهلي المصري

وتضمنت شروط الالتحاق بتدريب البنك الأهلي 2022 ان يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات كشرط للالتحاق بتدريب الطلاب لعام 2022 بالإضافة إلى أن يكون من الطلاب المقيدين بالفرقة الدراسية الثانية أو الثالثة، بشرط حصوله على تقدير جيد جدا على الأقل خلال السنة الدراسية السابقة.

وأشار البنك الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن أبرز التخصصات التي يحق لها الالتحاق بتدريب البنك الأهلي 2022 هم طلاب الفرقة الأولى أو الثانية من كليات التجارة بتخصصات ( المحاسبة - الضرائب- التمويل - التسويق - الإدارة ) أو كليات التجارة الخارجية من تخصصات (البنوك - ائتمان - مالية - موارد بشرية -نظم ومعلومات إدارية- منشأة مالية - إدارة أعمال دولية - لوجستيات - تسويق) هذا إلى جانب طلاب الفرقة الأولى أو الثانية منة كليات الاقتصاد والعلوم السياسية تخصصات ( الاقتصاد - الإحصاء - تكنولوجيا المعلومات - حاسبات ومعلومات - هندسة حاسبات تخصص حاسبات - اتصالات) بالإضافة إلى طلبة الفرقة الأولى أو الثانية بكليات الحقوق.

الأوراق المطلوبة وطرق التقديم

وحدد البنك الأهلي المصري الأوراق المطلوبة للالتحاق بتدريب الطلاب لعام 2022، مشيراً إلى أن على المتقدمين للحصول على فرصة التدريب بالبنك تقديم صورة بطاقة الرقم القومي إلى جانب إثبات قيد من الكلية التي يدرس بها، وبيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن السنة الدراسية السابقة.