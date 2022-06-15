محافظ أسيوط يستعرض جهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على دعمه الكامل لتوجه الدولة في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة ونشر ثقافة العمل الحر، حتى تتمكن مصر من الإنتاج والتصدير لكافة المنتجات بما يساهم في تعظيم الاقتصاد وزيادة الناتج القومي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي ضوء تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

استعراض دور جهاز تنمية المشروعات

جاء ذلك خلال لقاءه بالمحاسب إيهاب عبدالحميد، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطية والمتناهية الصغر، حيث تم استعراض دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات التي يقوم بتنفيذها مع الشباب ومشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة ودوره في تمويل المشروعات متناهية الصغر لدعم محدودي الدخل والمرأة المعيلة والجمعيات الأهلية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل الحر وريادة الأعمال وبرامج تنمية للمجتمع والمشروعات العامة.

تشجيع المواطنين على إقامة المشروعات

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تشجيع المواطنين على إقامة مشروعات جديدة والتوسع فيها، خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية لزيادة مساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلي والحد من البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب ودعمهم من خلال إتاحة التمويل للمشروعات لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة والعمل على توفير وخلق فرص عمل حقيقية.

ووجه المحافظ بضرورة توحيد وتكثيف الجهود للدفع بهذا القطاع الحيوي الذي يدفع بجهود التنمية في المحافظة، خاصة في مجالات توفير فرص العمل ومصدر دخل كريم وزيادة الإنتاجية وتعظيم سلاسل القيمة المضافة لموارد المحافظة في مختلف القطاعات الاقتصادية، معلناً تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لأي مبادرات أو فعاليات تقدم خدمات أفضل للمواطنين وتوفر حياة كريمة لهم وتساهم في القضاء على البطالة وغيرها من الخدمات.

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

وأوضح إيهاب عبدالحميد، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر يواصل تقديم كافة التسهيلات الممكنة التي توفر نجاح الشباب في تنفيذ المشروعات المختلفة وتحقيق فرص عمل على أرض الواقع، سواء كانت خدمات مالية أو غير مالية في كافة القطاعات «الصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية والثروة الحيوانية، والداجنة» وغيرها، مضيفاً إن الجهاز يقدم خدمات «التدريب والتشغيل، والتأسيس، ريادة أعمال، تمويل، عدم فني، تسويق» وغيرها من الخدمات التي يقدمها.