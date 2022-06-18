تسليم كشك مجهز لسيدة بحي السلام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس

أكدت «محروسة سالم حسن»، من الأمهات ذوات الاحتياجات الخاصة، أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، استقبلها في مكتبه بديوان عام المحافظة اليوم السبت، لتسليمها ترخيص كشك مجهز في نطاق حي السلام، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقدمت «محروسة»، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، الشكر للقيادة السياسية، معتبرةً أن الرئيس السيسي كتبت شهادة ميلاد لذوي الإعاقة، من خلال تسليط الضوء عليهم، بعد أن كانوا في طي النسيان، حيث يجر تكريم ذوي الإعاقة، وتوفير الخدمات لهم، وتخصيص وحدات سكنية، علاوة على تكريم الأمهات من ذوي الإعاقة.

«محروسة»: راضية بحالي وكل الشكر للرئيس

وأضافت «محروسة»، في تصريحاتها بقولها: «أنا راضية بحالي، وكل الشكر للرئيس، راعي ذوي الاحتياجات الخاصة»، وتابعت أن «اتصال الرئيس بي كان حلماً وتحقق».

وقام محافظ القاهرة، في وقت سابق اليوم السبت، بتسليم «محروسة سالم حسن» ترخيص كشك مجهز بكافة الاحتياجات، وذلك فى إطار توفير حياة كريمة لها ولأسرتها، ولظروفها الصحية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمراعاة البعد الإنساني، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصةً ذوي الاحتياجات الخاصة.

استجابة الرئيس السيسي لمناشدة «محروسة»

واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب السيدة «محروسة»، من ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ من العمر 42 سنة، تعمل سائقة على «تروسيكل»، حيث طلبت أن تسمع صوته وتُسلم عليه، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي».

ورد الرئيس السيسي على طلبها قائلاً: «أهنيكي وأقولك يا بنتي إحنا متابعينك لوفائك، وربنا يطرح البركة في جهدك، ويطرح البركة في أولادك، اسمحيلي أن كل اللي أنتِ بتتمنيه كبنت ليا أني أقف جنبك، والله الست المصرية دايماً مثل عالي، وأرقي نموذج محترم، وأنت نموذج جميل لكل ست مصرية».

وأشارت «محروسة سالم» إلى أنها كانت تعمل تروسيكل، خلال الفترة الماضية، متحدية الإعاقة، من أجل لقمة العيش، حيث تعول أسرة مكونة من زوج مريض، وابنه فى المرحلة الثانوية، وطفل في الصف الثالث الابتدائي، وأضافت أن لديهم كشك مصدر رزقهم، مغلق منذ عام، بسبب وجود مديونية ومصاريف إعلان، تصل إلى 31 ألف جنيه، والمحافظة تعهدت بإنهاء أزمة رسوم الإعلان، وفتح الكشك مجدداً، بالإضافة إلى 14 ألف جنيه رسوم أرضية، عن 4 سنوات ماضية.