نائب محافظ القاهرة: خطة إعادة تخطيط الحي السادس قائمة ولا تراجع عنها

قال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن مسألة إعادة تخطيط الحي السادس بمدينة نصر قائمة ولا تراجع بشأنها، خاصة أنها تهدف إلى تطوير المنطقة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأضاف نائب المحافظ لـ«الوطن»، أن طلبات ورغبات سكان الحي السادس تنقسم بين رغبتين، الأولى هي العودة للمنطقة بعد انتهاء مخطط التطوير، والثاني هو الحصول على تعويض مادي مقابل إخلاء العقار.

حصر رغبات السكان

وأشار نائب محافظ القاهرة إلى أن منطقة الحي السادس دخلت فى مخطط إعادة التخطيط بسبب تهالك عقاراتها القديمة، وبالتالي سيتم تطوير المنطقة بعد إزالتها وحصول السكان على حقوقهم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى حصر رغبات سكان الحي السادس وعددهم نحو 3500 أسرة، وسيتم تلبية تلك الرغبات في إطار البدائل التي أقرتها الدولة لتطوير الموقع.

إزالة الحي السادس

وأوضح «صابر»، أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بشأن إزالة الحي السادس قبل حصول السكان على مستحقاتهم، وسيكون التعويض المادي وفق تقييم يحدده مُقيّم عقاري لسعر المتر وفق أسعار السوق، وكل مستحق سيحصل على حقه بكل شفافية، وأي أعمال توسعات أو إضافة تمت خلال الفترة الماضية في الأنشطة التجارية أو الوحدات السكنية وقام سكانها بالتصالح فى تلك المخالفات سيتم وضعها في الحسبان عند تقييم الوحدة السكنية أو النشاط التجاري، وذلك لحصول المواطن على حقه كاملا.

الخيارات المتاحة

وأكد نائب المحافظ، أن كل الخيارات متاحة أمام سكان الحي السادس بمدينة نصر في القاهرة، ولايوجد أي إجبار للمواطنين على أي خيار، وكل واحد له الحرية في أن يملي رغبته بمحض إرادته خلال استطلاع رأي، وسيتم تلبية رغباتهم بعد الانتهاء من حصرها، وبعدها تقوم لجنة تقييم العقار بتحديد المساحات ومطابقتها بما ورد في الأوراق المقدمة من السكان، حتى يتم صرف التعويضات المناسبة لمن يرغب أو توقيع عقود للراغبين في العودة، وبعدها تتم أعمال الإخلاء والإزالة، داعيا المواطنين إلى دراسة كل الخيارات جيدا وتسجيل رغباتهم وفق للأنسب لهم.