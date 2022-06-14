نائب محافظ القاهرة توجه بسرعة الانتهاء من تطوير مدينة الرخام بشق الثعبان

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للإنتهاء من أعمال التطوير لمنطقة شق الثعبان، وذلك فى إطار متابعة المشروعات القوميه الهامة بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة والوقوف على تنفيذ الخطط المتعلقة بتطويرها والاسراع من أعمال تطوير منطقة شق الثعبان والمخطط العام الذي تم وضعه لتطويرها لتصبح مدينة عالمية واحدى قلاع تصنيع الرخام.

تطوير مدخل المدينة

وشددت «عبد المنعم» على أهمية التواجد الميدانى المستمر ومتابعة أعمال التطوير التي تتم حاليا لانجازها من خلال استمرار أعمال التطوير بمدخل المدينة مع استكمال وتركيب اللاندسكيب من جهة المدخل بطريق الاوتوستراد لاضافة اللمسة الجمالية .

وأضافت نائب المحافظ خلال اجتماعها بمقر المنطقة الجنوبية بحضور العميد ماجد فوزي المدير التنفيذي لمشروع شق الثعبان المهندسة جيهان جادو رئيس حى طره والمهندس محمد صبري مستشار الطرق بالمنطقة الجنوبية والمهندس أحمد سعد مسئول المشروعات القومية ومدير المتابعة الميدانية بحي طره لبحث الخطوات التنفيذية والجدول الزمني لانتهاء من أعمال التطوير وجهود فرق العمل المتواصلة على مدار اليوم لانجاز الاعمال على الوجه الاكمل.

تحسين البنية التحتية

وأشارت نائب المحافظ أنه جرى الانتهاء من أعمال تركيب البلدورات والانترلوك والارصفة بمدخل منطقة شق الثعبان و توفير الخدمات وتحسين البنية التحتية ووجهت بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة الإنارة وتركيب كشافات الاضاءة مع إضافة اللمسات الجمالية من خلال دهان البلدورات وعمل سور لقطعة الارض التى تم تحديدها لركن السيارات والميكروباصات لتحقيق السيولة المرورية وإزالة كافة المعوقات التي تعوق حركة السير، مع عمل دوريات للمتابعة على مدار الساعة و فرض حالة الانضباط و الالتزام بكافة التوجيهات.

كما شددت نائب المحافظ على ضرورة رفع كافة الاشغالات الموجودة أمام المصانع والورش الى جانب اشغالات الباعة الجائلين ورفع السحالة وكسر الرخام وتكثيف اعمال النظافة الدورية وإزالة كافة التراكمات وتجريد الطرق الرئيسية وبمدخل شق الثعبان مع عمل الحملات المكثفة لضبط حركة المرور بمدخل المدينة خاصة.